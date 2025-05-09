«Не можна шпигувати проти союзника»: прем’єрка Данії Фредеріксен про посилення збору США розвідданих про Гренландію

Про це пише Associated Press.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як Данія викликала тимчасового повіреного у справах США в Копенгагені для надання пояснень.

Причиною стало повідомлення видання Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що кілька високопосадовців під керівництвом директорки національної розвідки США Тулсі Габбард доручили керівникам розвідувальних служб зібрати більше даних про рух за незалежність Гренландії та ставлення місцевого населення до видобутку корисних копалин американськими компаніями.

За даними МЗС Данії, Дженніфер Холл Годфрі, виконувачка обов’язків голови посольства США в Копенгагені, зустрілася з високопоставленим данським дипломатом Джеппе Транхольм-Міккельсеном у міністерстві закордонних справ Данії. Більше подробиць міністерство не надало. Посольство відмовилося від коментарів.

Попри те, що Фредеріксен назвала повідомлення WSJ «чутками», оскільки журнал процитував двох людей, знайомих із зусиллями США, імена яких він не назвав, вона наголосила на неприйнятності шпигунства проти союзника.