Макрон: Ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі можливі лише за умови чіткого погодження беззастережного 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Французький президент нагадав, що у Києві лідери «Коаліції рішучих» разом з президентом США Дональдом Трампом «висунули чітку пропозицію»: беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка.

Український президент Володимир Зеленський узяв на себе зобов’язання без жодних умов.

Тепер, за словами Макрона, «ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії».

Дослівно: «Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру».