 
  »

Макрон: Ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі можливі лише за умови чіткого погодження беззастережного 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Французький президент нагадав, що у Києві лідери «Коаліції рішучих» разом з президентом США Дональдом Трампом «висунули чітку пропозицію»: беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка.

Український президент Володимир Зеленський узяв на себе зобов’язання без жодних умов.

Тепер, за словами Макрона, «ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії».

Дослівно: «Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру».

Май 11th, 2025 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  