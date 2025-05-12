Уперше на Каннському кінофестивалі буде «День України»

Про це повідомили організатори події.

13 травня відбудеться офіційне відкриття 78-го Каннського кінофестивалю. У цей день уперше в рамках офіційної програми заходу відбудеться «День України».

На головному майданчику Каннського кінофестивалю — в Палаці фестивалів, у залі Базен — покажуть три фільми, присвячені війні в Україні.

«Цей «День України» слугує нагадуванням про прагнення митців, письменників та журналістів розповісти історію цього конфлікту в серці Європи, який вже три роки впливає на український народ та світ», — зазначили організатори.

У програмі фільм «Зеленський» Іва Жьолана, Лізи Вапне та Аріан Шемен, «Наша війна» Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя та «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова.

«Зеленський» — це фільм виробництва Франції, який розповідає про шлях, який пройшов Володимир Зеленський до того, як став лідером країни під час однієї з найстрашніших військових криз у сучасній історії. Фільм показує юність президента України у радянський період у Кривому Розі — великому центрі сталеливарної та гірничодобувної промисловості, вивчення права, написання сценаріїв та створення шоу.

«Нашу війну» Бернар-Анрі Леві та його співрежисер Марк Руссель у період з лютого по квітень 2025 року знімали на Покровському та Сумському напрямках. Вони фіксували бойові дії, повсякдення українських солдатів і долі цивільних, які живуть під щоденними обстрілами. Вони беруть інтерв’ю у президента Зеленського, який не бажає їхати до Вашингтона, а потім дивляться повторну трансляцію зустрічі з українськими солдатами. Бо справжніми героями фільму є бійці та цивільні, які високо тримають голови перед обличчям складнощів та страждань.

«2000 метрів до Андріївки» – це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова, який 2024 року отримав «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі». Фільм розповідає про час, коли Сили оборони України воювали за Андріївку – село неподалік Бахмута. У вересні 2023 року українські сили під час контрнаступальної операції звільнили цей населений пункт, який зараз знову перебуває під контролем Росії.

Протягом важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами й оточене мінами село Андріївка.