Що важливо враховувати при підборі рукава під високий тиск

Підбір рукава високого тиску — це не просто «зайшов на базар, узяв що під руку попало». Тут помилка коштує дорого: лопнув рукав — полетіло масло, стала техніка, у гіршому випадку когось обварило. Тому вибирають не за кольором, а за конкретними параметрами. І ось що реально треба враховувати.

Робочий тиск та запас міцності

Гідравлічний рукав високого тиску повинен витримувати не тільки середній тиск, з яким працює система, а й його пікові навантаження. У гідросистемах бувають гідроудари — короткочасні стрибки тиску вдвічі чи більше. Якщо рукав розрахований чітко «впритик», він може лопнути раптово.

Що враховують:

Робочий тиск системи (вказується в техпаспорті).

Мінімальний коефіцієнт запасу: ×1.5 або ×2.

Для імпульсних режимів краще брати з коефіцієнтом 2.5.

Приклад: для гідравліки на 250 бар — рукав мінімум на 400 бар.

Внутрішній діаметр

Цей параметр впливає на швидкість потоку і стабільність тиску в системі. Якщо рукав занадто вузький, він душить потік, система перегрівається, падає ККД. Якщо завеликий — тиск гуляє, з’являються ривки в роботі.

Підбір діаметра:

По витраті рідини: 20 л/хв, 40 л/хв тощо.

Є таблиці відповідності витрати до діаметра.

Також враховується довжина — чим довший рукав, тим більше падіння тиску.

Приклад: для 20 л/хв при довжині 2 метри — 3/8″ або 1/2″ в залежності від конфігурації.

Армування

Чим вища потужність і навантаження — тим серйозніше має бути армування.

Типи:

Текстильне — для легких навантажень, вода, антифриз.

Одна металева оплетка — до 200–250 бар, прості гідросистеми.

Дві оплетки — для важкої техніки, до 400 бар.

Чотиришарове армування (спіраль) — екстремальні тиски, будівельна техніка, гірнича сфера.

Чим відрізняються:

Більше шарів — вища міцність, краща стійкість до гідроударів. Але й жорсткість зростає, тому важливо не перегнути з надлишковим запасом, якщо потрібна гнучкість.

Стійкість до середовища

Різні рідини — різна хімія. Гума по-різному реагує на масло, воду, хімію, пару. Неправильний вибір — і гума розбухає, тріскає або розкладається за пару тижнів.

Типи внутрішньої гуми:

NBR (нітрильна) — для мінеральних масел, стандартна.

EPDM — для води, пари.

PTFE — для агресивної хімії, кислот.

CR/Neoprene — стійкість до атмосферного впливу.

Температурний діапазон:

Стандарт: -40°C до +100°C

Спецверсії: до +135°C і вище



Радіус вигину

Чим жорсткіший рукав, тим більший мінімальний радіус вигину. Якщо перевищити — тріскається внутрішня гума, йде мікропідрив, з’являються здуття.

Важливо враховувати:

Установка в обмеженому просторі.

Рухомі елементи конструкції.

Температуру — на холоді жорсткість зростає.

Приклад: для рукава 1/2″ із подвійною опліткою — мінімум 120 мм радіус згину.

Довжина з урахуванням ходу

Рукав не повинен працювати «на розрив». Якщо гідроциліндр рухається, треба залишати петлю або запас довжини на хід поршня + амплітуду.

Типові помилки:

Вкорочений рукав — натягується і рветься на фітингу.

Завелика петля — треться і зношується об метал.

Рішення:

Залишати 10–15% запасу довжини + правильно розташовувати кріплення.

Фітинги та обжимка

Неправильна різьба або кут фітинга — і весь рукав викидається. Обжимка — окрема історія: недожатий — тече, пережатий — трісне.

Формати фітингів:

BSP, JIC, NPT, DIN, ORFS — різні стандарти.

Прямі, кутові, обертові — залежить від точки підключення.

Обжим:

Тільки на гідравлічному пресі.

По таблиці — на кожен діаметр і тип своя величина обжиму.

Після обжимки — візуальний контроль і тест на тиск.

Умови експлуатації

Якщо рукав буде постійно тертися, перегріватися, ловити ультрафіолет або реагенти — довго не протягне.

Захист:

Спіраль або бронерукав — від механіки.

Зовнішня гума з UV-захистом — для відкритих майданчиків.

Температурна оболонка — від перегріву поруч з двигуном.

Звісно, потрібно підбирати рукава високого тиску, розраховані на конкретні умови експлуатації. Знайти такі можна на сайті Hydrohouse.

Маркування

Без чіткого маркування неможливо контролювати якість.

На що дивитися:

Найменування виробника.

Робочий тиск.

Діаметр.

Дата виготовлення.

Номер партії.

Приклад маркування: «EN 853 2SN DN10 WP 330 BAR (4785 PSI) MSHA IC-40/26».

Розбір:

EN 853 — стандарт виготовлення (європейський), відповідає нормам безпеки, випробувань, матеріалів.

2SN — тип рукава: дві сталеві оплетки, середній тиск, оливастійка внутрішня гума.

DN10 — внутрішній діаметр у міліметрах (DN = номінальний діаметр, у цьому випадку 10 мм ≈ 3/8″).

WP 330 BAR — робочий тиск (Working Pressure) — 330 бар.

(4785 PSI) — те саме, але в американських одиницях (фунти на квадратний дюйм).

MSHA IC-40/26 — допуск для шахт і вибухонебезпечних об’єктів (сертифікація Mine Safety and Health Administration), код допуску.

Якщо нічого не написано — це контрафакт або кустарне виробництво.