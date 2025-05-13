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Що важливо враховувати при підборі рукава під високий тиск

Підбір рукава високого тиску — це не просто «зайшов на базар, узяв що під руку попало». Тут помилка коштує дорого: лопнув рукав — полетіло масло, стала техніка, у гіршому випадку когось обварило. Тому вибирають не за кольором, а за конкретними параметрами. І ось що реально треба враховувати.

Робочий тиск та запас міцності

Гідравлічний рукав високого тиску повинен витримувати не тільки середній тиск, з яким працює система, а й його пікові навантаження. У гідросистемах бувають гідроудари — короткочасні стрибки тиску вдвічі чи більше. Якщо рукав розрахований чітко «впритик», він може лопнути раптово.

Що враховують:

  • Робочий тиск системи (вказується в техпаспорті).
  • Мінімальний коефіцієнт запасу: ×1.5 або ×2.
  • Для імпульсних режимів краще брати з коефіцієнтом 2.5.

Приклад: для гідравліки на 250 бар — рукав мінімум на 400 бар.

Внутрішній діаметр

Цей параметр впливає на швидкість потоку і стабільність тиску в системі. Якщо рукав занадто вузький, він душить потік, система перегрівається, падає ККД. Якщо завеликий — тиск гуляє, з’являються ривки в роботі.

Підбір діаметра:

  • По витраті рідини: 20 л/хв, 40 л/хв тощо.
  • Є таблиці відповідності витрати до діаметра.
  • Також враховується довжина — чим довший рукав, тим більше падіння тиску.

Приклад: для 20 л/хв при довжині 2 метри — 3/8″ або 1/2″ в залежності від конфігурації.

Армування

Чим вища потужність і навантаження — тим серйозніше має бути армування.

Рукава гідравлічні високого тискуТипи:

  • Текстильне — для легких навантажень, вода, антифриз.
  • Одна металева оплетка — до 200–250 бар, прості гідросистеми.
  • Дві оплетки — для важкої техніки, до 400 бар.
  • Чотиришарове армування (спіраль) — екстремальні тиски, будівельна техніка, гірнича сфера.

Чим відрізняються:
Більше шарів — вища міцність, краща стійкість до гідроударів. Але й жорсткість зростає, тому важливо не перегнути з надлишковим запасом, якщо потрібна гнучкість.

Стійкість до середовища

Різні рідини — різна хімія. Гума по-різному реагує на масло, воду, хімію, пару. Неправильний вибір — і гума розбухає, тріскає або розкладається за пару тижнів.

Типи внутрішньої гуми:

  • NBR (нітрильна) — для мінеральних масел, стандартна.
  • EPDM — для води, пари.
  • PTFE — для агресивної хімії, кислот.
  • CR/Neoprene — стійкість до атмосферного впливу.

Температурний діапазон:

  • Стандарт: -40°C до +100°C
  • Спецверсії: до +135°C і вище

Радіус вигину

Чим жорсткіший рукав, тим більший мінімальний радіус вигину. Якщо перевищити — тріскається внутрішня гума, йде мікропідрив, з’являються здуття.

Важливо враховувати:

  • Установка в обмеженому просторі.
  • Рухомі елементи конструкції.
  • Температуру — на холоді жорсткість зростає.

Приклад: для рукава 1/2″ із подвійною опліткою — мінімум 120 мм радіус згину.

Довжина з урахуванням ходу

Рукав не повинен працювати «на розрив». Якщо гідроциліндр рухається, треба залишати петлю або запас довжини на хід поршня + амплітуду.

Типові помилки:

  • Вкорочений рукав — натягується і рветься на фітингу.
  • Завелика петля — треться і зношується об метал.

Рішення:
Залишати 10–15% запасу довжини + правильно розташовувати кріплення.

Фітинги та обжимка

Неправильна різьба або кут фітинга — і весь рукав викидається. Обжимка — окрема історія: недожатий — тече, пережатий — трісне.

Формати фітингів:

  • BSP, JIC, NPT, DIN, ORFS — різні стандарти.
  • Прямі, кутові, обертові — залежить від точки підключення.

Обжим:

  • Тільки на гідравлічному пресі.
  • По таблиці — на кожен діаметр і тип своя величина обжиму.
  • Після обжимки — візуальний контроль і тест на тиск.

Умови експлуатації

CELSIUS/1 BLUE DN 12Якщо рукав буде постійно тертися, перегріватися, ловити ультрафіолет або реагенти — довго не протягне.

Захист:

  • Спіраль або бронерукав — від механіки.
  • Зовнішня гума з UV-захистом — для відкритих майданчиків.
  • Температурна оболонка — від перегріву поруч з двигуном.

Звісно, потрібно підбирати рукава високого тиску, розраховані на конкретні умови експлуатації. Знайти такі можна на сайті Hydrohouse.

Маркування

Без чіткого маркування неможливо контролювати якість.

На що дивитися:

  • Найменування виробника.
  • Робочий тиск.
  • Діаметр.
  • Дата виготовлення.
  • Номер партії.

Приклад маркування: «EN 853 2SN DN10 WP 330 BAR (4785 PSI) MSHA IC-40/26».

Розбір:

  • EN 853 — стандарт виготовлення (європейський), відповідає нормам безпеки, випробувань, матеріалів.
  • 2SN — тип рукава: дві сталеві оплетки, середній тиск, оливастійка внутрішня гума.
  • DN10 — внутрішній діаметр у міліметрах (DN = номінальний діаметр, у цьому випадку 10 мм ≈ 3/8″).
  • WP 330 BAR — робочий тиск (Working Pressure) — 330 бар.
  • (4785 PSI) — те саме, але в американських одиницях (фунти на квадратний дюйм).
  • MSHA IC-40/26 — допуск для шахт і вибухонебезпечних об’єктів (сертифікація Mine Safety and Health Administration), код допуску.

Якщо нічого не написано — це контрафакт або кустарне виробництво.

Май 13th, 2025 | Category: Новости

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