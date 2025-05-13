Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра

Україна 12 травня закінчила ратифікацію угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови — «Європейська правда» з посиланням на картку закону на сайті Верховної ради

Деталі: Згідно з інформацією на сайті президента, у понеділок закон №0309 про ратифікацію так званої «угоди про надра» був повернутий з підписом від президента, й того ж дня почалось розсилання акта.

Цей крок завершує формальну процедуру ратифікації угоди.

Нагадаємо, Верховна рада проголосувала за ратифікацію так званої «угоди про надра» зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови 8 травня.