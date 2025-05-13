«  
  »

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра

Україна 12 травня закінчила ратифікацію угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови — «Європейська правда» з посиланням на картку закону на сайті Верховної ради

Деталі: Згідно з інформацією на сайті президента, у понеділок закон №0309 про ратифікацію так званої «угоди про надра» був повернутий з підписом від президента, й того ж дня почалось розсилання акта.

Цей крок завершує формальну процедуру ратифікації угоди.

Нагадаємо, Верховна рада проголосувала за ратифікацію так званої «угоди про надра» зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови 8 травня.

Май 13th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  