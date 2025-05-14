Трамп заявив, що Рубіо, Келлог та Віткофф поїдуть у Туреччину на ймовірні переговори України та РФ

Про це він сказав під час візиту в Саудівську Аравію, цитує Суспільне та «Радіо Свобода».

«Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити», — заявив Трамп.

У Білому домі додали, що держсекретаря супроводжуватимуть Келлог та Віткофф.

Також президент США зауважив: «в середньому 5000 людей на тиждень гине», і він хоче це зупинити.