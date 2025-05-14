Україна завершила всі процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови

Про це повідомляє перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс. Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з США управління та інвестування», — йдеться у заяві.

Свириденко наголосила, що в угоді з США немає положень про борг, проте є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну.

«Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій», — додала перша віцепрем’єрка, міністерка економіки.