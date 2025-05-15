Літак Трампа буде коштувати не 400 мільйонів, а понад мільярд доларів

Літак, який Катар дарує президенту США Дональду Трампу, зрештою буде коштувати не заявлені 400 мільйонів доларів, а понад мільярд.

Про це говориться у статті видання Independent.

«Для того, щоб він відповідав стандартам, необхідним для заміни літака Air Force One, знадобиться кілька років і мільярди доларів подальших капіталовкладень. Ці стандарти вимагають захищеного зв’язку, електромагнітного захисту і можливості дозаправки в польоті», – говориться у публікації.

Разом з вартістю модернізації літака, яка необхідна для того, щоб він став гідною заміною існуючому президентському транспорту, «летючий палац» коштуватиме вже мільярд доларів, зазначає видання, посилаючись на оцінку авіаекспертів.

Це більш ніж удвічі перевищує нинішню вартість літака, і заплатити за це доведеться американським платникам податків, підкреслює Independent.

Катарський літак розкішний всередині і має дві повноцінні ванні кімнати, дев’ять туалетів, головну спальню і спальню для гостей, кілька залів і приватний офіс. Проте, приватному підряднику, швидше за все, доведеться розібрати літак на частини, перш ніж він стане придатним для використання, говориться у статті.

«Ви розбираєте його і піднімаєте до дуже високого рівня», – зазначив, зокрема, Річард Абуллафія, керуючий директор AeroDynamic Advisory.

Витрати на обслуговування та експлуатацію також є дорогими пропозиціями, коли йдеться про президентські літаки. Згідно з внутрішнім прогнозом Пентагону 2021 року, один Boeing VC-25 B коштує понад 2,5 мільярда доларів, з додатковими 7,7 мільярда доларів у прогнозованих витратах на довгострокову експлуатацію та підтримку протягом 30 років.

Завершити роботи з переоснащення до того, як Трамп залишить пост у січні 2028 року, буде «неможливо», повідомили посадовці The Washington Post. Тим більше, що наразі є два VC-25 B, які у США саме доопрацьовують відповідно до суворих військових стандартів вдома, і це відкидає потребу у новому літаку. Однак жоден з них не очікується до 2027 року, додає Independent.