Україна отримає всі обіцяні F-16 до кінця року, – міноборони Норвегії

Про це заявив NRK міністр оборони країни Торе О. Сандвік, підтвердивши, що передача відбувається згідно з раніше затвердженим графіком.

Він нагадав, що в липні 2024 року уряд Норвегії офіційно оголосив про намір передати Україні бойові літаки F-16. Деякі з них уже були доставлені, однак точна кількість не розголошується з міркувань оперативної безпеки.

«Передача норвезьких F-16 іде за планом. Але через занепокоєння щодо безпеки та після консультацій з українською стороною ми не розкриваємо деталі про кількість переданих літаків», — повідомив Сандвік.

Крім того, минулого року Норвегія збільшила обсяг підтримки Повітряних сил України на 1,3 млрд норвезьких крон. За словами міністра, ці кошти спрямовані на посилення протиповітряної оборони України в межах міжнародної Коаліції ППО.

«Завдяки цьому внеску Норвегія допомагає зміцнити обороноздатність України в повітрі, діючи в тісній координації з іншими партнерами», — додав посадовець.