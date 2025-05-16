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Рубіо спростував чутки, нібито США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО

Про це повідомляє Європейська Правда.

Після засідання глав МЗС країн НАТО в Анталії Марко Рубіо зазначив, що США не проти участі Володимира Зеленського в саміті НАТО. Він спростував чутки, які поширювались у ЗМІ.

«Я не знаю, звідки така інформація», — сказав він.

Держсекретар повідомив, що під час зустрічі міністрів в Анталії багато його колег підняли питання про запрошення Зеленського, і США не висловили заперечень.

Також він нагадав, що на саміті очікується присутність лідерів з чотирьох країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, і що НАТО вже давно запрошує представників не членів на свої зустрічі.

Май 16th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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