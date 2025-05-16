Спалах гепатиту A в Києві: в одному районі захворіли 65 людей, серед них 31 дитина

Про це на брифінгу повідомила Наталія Гунченко, заступниця генерального директора ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ».

Найбільша кількість хворих зареєстрована в мікрорайоні Відрадний. За словами Гунченко, нині ситуація дозволяє говорити про локалізований спалах у межах одного району, проте медики не виключають розширення географії інфекції.

Фахівці вже почали епідеміологічне розслідування, щоб встановити точне джерело зараження. Водночас, за словами Гунченко, розглядається одразу кілька потенційних шляхів передачі вірусу.

«Джерелами вірусного гепатиту A, спалах якого на сьогодні спостерігається у Києві, можуть бути вода, харчові продукти та люди, які безсимптомно хворіють наразі. І ми працюємо якраз по цих трьох джерелах», — сказала вона.

На тлі зростання захворюваності у місті спостерігається підвищена зацікавленість у вакцинації. За словами Наталії Гунченко, щеплення вже отримали 330 людей, більшість з яких — діти. Вакцина від гепатиту A не входить до переліку обов’язкових щеплень, але є рекомендованою. Вакцину можна придбати самостійно.