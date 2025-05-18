Командир батальйону з 47-ої бригади «Магура» Ширшин подав рапорт на звільнення з посади

Відповідна інформація Ширшина з’явилася на його сторінці у Facebook.

Причиною такого свого рішення військовий назвав бойові задачі, отримувані ним як комбатом на Курському напрямку.

«Дебільніших задач, як на поточному (Курському — ред.) напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом окрім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, — догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в с*аку. «Політичні» ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися», — пояснив свою позицію Ширшин.

Рапорт ним вже написано, тож він сподівається на зняття з комбатської посади «найближчим часом».

«Тому скоро буду готовий розповісти деякі моменти друзям-журналістам», — додав військовий.