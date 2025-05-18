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Трамп анонсував нові дзвінки Путіну та Зеленському

Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

«У понеділок, о 10:00 ранку, я буду говорити по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним», — зазначив американський лідер.

За його словами, основними темами розмови стануть обговорення шляхів припинення російсько-української війни. Після розмови з Путіним Дональд Трамп планує зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським.

«Потім я буду говорити з президентом України Зеленським, а потім, разом з президентом Зеленським, з різними членами НАТО. Сподіваюся, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Благослови нас усіх Господь», — підсумував Трамп.

Май 18th, 2025 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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