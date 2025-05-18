Завдяки досвіду України ЄС зможе ефективно стримати спробу агресії з боку Росії, — єврокомісар з питань оборони Кубілюс » Трамп анонсував нові дзвінки Путіну та Зеленському Президент США Дональд Трамп оголосив, що у понеділок, 19 травня, проведе телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, після чого подзвонить президенту України Володимиру Зеленському Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social. «У понеділок, о 10:00 ранку, я буду говорити по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним», — зазначив американський лідер. За його словами, основними темами розмови стануть обговорення шляхів припинення російсько-української війни. Після розмови з Путіним Дональд Трамп планує зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським. «Потім я буду говорити з президентом України Зеленським, а потім, разом з президентом Зеленським, з різними членами НАТО. Сподіваюся, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Благослови нас усіх Господь», — підсумував Трамп.