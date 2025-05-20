Путін і Лукашенко збирають мігрантів на кордоні з Польщею, — Туск

Про це повідомляє RMF24.

Туск наголосив, що наразі ситуація на східному кордоні Польщі напружена, і вона, за його словами, є наслідком урядів його попередників.

«Путін і Лукашенко збирають мігрантів біля кордону з Польщею. Ми хочемо, щоб наш кордон був щільним на всій ділянці… Якби PiS («Право і справедливість») правила на рік довше, було б на мільйон мігрантів більше — з африканських країн і з арабських країн (…). Золоті часи контрабандистів закінчилися разом з урядом PiS», — сказав премʼєр.

Він акцентував, що Варшава вирішує цю проблему.

«У нас є ініціативи, спрямовані на припинення нелегальної міграції в зародку – для тих, хто хоче змінити місце проживання і вибирає маршрут через Польщу. Йдеться не лише про відмову у прийнятті заяв про надання притулку», — запевнив Туск.

Також глава уряду попросив дозволу на подальше призупинення права на притулок.

«Якщо існує щось таке, як загроза культурного конфлікту, і саме з цим сьогодні стикаються країни Західної Європи, то це пов’язано з напливом людей, які походять з різних культур. Часто також сповідуючи іншу релігію. І хоча не всім це може сподобатися, роль держави полягає в тому, щоб стежити за тим, аби основні соціальні структури та традиції не були порушені», — додав він.