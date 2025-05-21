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Колишнього радника Януковича Портнова застрелили в Мадриді

Про це пишуть Reuters та SER.

Як зазначили в повідомленнях,  інцидент стався близько 09:15 ранку, коли Портнов відвозив дітей до школи в заможному районі Мадрида Посуело.

Служба швидкої допомоги підтвердила його смерть, виявивши травми, несумісні з життям, після прибуття на місце події.

Як пише El Mundo, колишній посадовець був за кермом Mercedes, коли на нього напали двоє чи троє осіб. Нападники вистрілили п’ять разів. Спочатку стріляли у спину, потім один з пострілів влучив у шию, а після того, як Портнов упав обличчям донизу, йому вистрелили в голову.

Май 21st, 2025 | Category: Новости, Украина

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