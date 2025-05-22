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ЄС погодив створення оборонного фонду на 150 млрд євро

Про це повідомили на сторінці Польського голосування у ЄС в Х.

Європейський Союз  домовився про заснування оборонного фонду  Security Action for Europe (SAFE) на суму 150 мільярдів євро.

«Є угода щодо #SAFE. Що більше ми інвестуємо в оснащення наших армій, то краще ми будемо стримувати тих, хто хотів би завдати нам шкоди», — йдеться у повідомленні.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що досягнута домовленість є важливим кроком на шляху до зміцнення Європи, оскільки вона втілює в життя зобов’язання, взяті лідерами ЄС у березні, сприяючи спільним інвестиціям держав-членів у європейську оборону та підвищуючи рівень нашої спільної безпеки.

Май 22nd, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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