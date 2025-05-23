Насіння цибулі-сівка: як вибрати і де купити якісний посадковий матеріал

Цибуля-сівок — один із найпопулярніших і затребуваних овочів на дачних ділянках. Її вирощують практично всі городники, оскільки вона невибаглива, стійка до хвороб, дає багатий урожай. Для цього потрібен якісний посадковий матеріал. В інтернет-магазині «Фазенда» ви знайдете широкий асортимент сортового насіння цибулі-сівка за доступними цінами з гарантією якості.

Як правильно вибрати насіння цибулі для посадки

Цибуля-сівок — це дрібні цибулинки, отримані з насіння цибулі в перший рік вирощування. Наступного сезону їх висаджують у відкритий ґрунт, після чого виростають повноцінні великі цибулини. Цей спосіб дозволяє прискорити процес отримання врожаю, уникнути багатьох проблем, пов’язаних із вирощуванням овочу з насіння. Якщо ви хочете купити цибулю на посадку, зверніть увагу на характеристики сортів, терміни посадки та розміри сівка. Під час вибору насіннєвого матеріалу важливо врахувати кілька факторів:

1. Розмір цибулин:

дрібний (до 1 см), що дає зелень, але рідко формує повноцінну цибулину;

середній (1-2 см) – оптимальний для отримання врожаю;

великий (більше 2 см) – може пускати стрілки, але швидше дозріває.

2. Сорти:

жовті (універсальні, добре зберігаються);

білі (ніжні на смак, але гірше переносять зберігання);

червоні та фіолетові (багаті на антоціани, особливо смачні в салатах).

3. Регіон вирощування. Вибирайте сорт, який підходить для ґрунтово-кліматичних умов вашої місцевості, щоб забезпечити високий урожай.

4. Терміни посадки. Залежно від регіону цибулю-сівок висаджують з кінця квітня до середини травня, коли ґрунт прогріється до температури +100С.

Перед посадкою прогрійте цибулинки, замочивши їх у теплій воді протягом 8-10 годин для активації росту. Висаджуйте їх на добре освітленій грядці, заздалегідь удобреній перегноєм, на відстані 8-10 см одна від одної.

Чому вигідно купити насіння цибулі-сівка у «Фазенді»

Зручний каталог на сайті магазину містить безліч сортів різних термінів дозрівання – від класичних жовтих до фіолетових та білих різновидів, призначених для зберігання чи вживання у свіжому вигляді. Тут легко підібрати відповідний варіант сортового матеріалу української та зарубіжної селекції. Головні переваги купівлі насіння у «Фазенді»:

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