Что такое High Dynamic Range (HDR) на примере телевизоров Samsung

Современные телевизоры предлагают всё более реалистичное и захватывающее изображение, и одна из ключевых технологий, которая помогает достичь этого — High Dynamic Range, или сокращённо HDR. Особенно активно её применяет компания Samsung, один из лидеров в мире потребительской электроники. Более детально о данной технологии вы можете узнать, перейдя по ссылке — https://www.ostro.org/ru/press-releases/topovye-tehnologyy-dlya-kachestva-yzobrazhenyya-v-tv-8k-y-hdr10-high-dynamic-range-na-prymere-i521539 на полное описание.

Что такое HDR простыми словами

HDR — это технология, которая улучшает качество изображения за счёт расширенного диапазона яркости и контрастности. Это значит, что светлые участки изображения становятся ярче, тени — глубже, а цвета — более насыщенными и естественными.

Представьте себе, что вы смотрите сцену с закатом солнца: с обычным изображением небо может выглядеть просто белым пятном, а тени внизу — чёрным пятном без деталей. С HDR вы увидите оттенки оранжевого и розового в небе, а в тенях — даже текстуру травы или деталей здания.

Как это работает

Телевизоры без HDR передают ограниченное количество уровней яркости — это называется динамический диапазон. HDR увеличивает этот диапазон, делая изображение ближе к тому, как его воспринимает человеческий глаз.

Для отображения HDR-контента телевизор должен поддерживать:

Повышенную яркость (обычно от 600 до 1000 нит и выше),

Расширенную цветовую палитру (Wide Color Gamut),

Современные стандарты видео (например, HDR10, HDR10+, Dolby Vision).

HDR в телевизорах Samsung

Samsung активно внедряет HDR в свои модели, начиная с 2015 года. Компания разработала собственное расширение стандарта HDR10 — HDR10+, которое позволяет более точно настраивать яркость и контрастность для каждой сцены и даже каждого кадра. Это делает изображение особенно живым и динамичным.

Телевизоры Samsung поддерживают несколько HDR-форматов:

HDR10 — базовый стандарт, поддерживаемый большинством телевизоров и стриминговых сервисов.

HDR10+ — улучшенная версия HDR10, разработанная Samsung.

HLG (Hybrid Log Gamma) — используется для вещания HDR-контента по телевидению.

Некоторые модели поддерживают также Dolby Vision, но Samsung делает акцент на собственную разработку — HDR10+.

Технология HDR особенно хорошо проявляет себя на телевизорах QLED и Neo QLED от Samsung, благодаря высокой яркости, глубокому черному цвету и точной цветопередаче.

История появления HDR

HDR как концепция появилась не на телевизорах, а в фотографии и кино. Изначально она использовалась для создания изображений с повышенной детализацией в тенях и светах. В телевизионную индустрию HDR пришла в начале 2010-х годов.

В 2014–2015 годах ведущие производители начали внедрять HDR в свои телевизоры. Samsung одной из первых компаний включила поддержку HDR в линейку своих 4K-телевизоров. Уже к 2016 году HDR стал стандартом в премиальных моделях, а сегодня он доступен даже в среднебюджетных решениях.

Где используется HDR

Сегодня HDR применяется не только в телевизорах, но и в других сферах:

Кино и сериалы : большинство новых фильмов и шоу на платформах Netflix, Amazon Prime, Disney+ снимаются с поддержкой HDR.

Видеоигры : консоли нового поколения, такие как PlayStation 5 и Xbox Series X, поддерживают HDR-игры. Это особенно важно для геймеров, ведь более насыщенное изображение усиливает эффект присутствия.

Смартфоны : современные флагманские смартфоны (включая Samsung Galaxy) также могут снимать и воспроизводить видео в HDR.

YouTube и другие стриминговые сервисы: предлагают всё больше HDR-контента.

Телевизор с HDR — это идеально

Покупая телевизор Samsung с поддержкой HDR, вы получаете:

Более реалистичное изображение с глубокими тенями и яркими бликами;

Улучшенное качество цветопередачи;

Возможность насладиться фильмами и играми так, как их задумывали создатели;

Поддержку будущих стандартов видео — HDR-контент будет только расти в количестве.

Технология HDR — это не просто модный термин, а реальный шаг к улучшению качества изображения. Она делает просмотр фильмов, сериалов и игр более захватывающим, а цвета — живыми и точными. Компания Samsung активно внедряет HDR в свои телевизоры, предлагая пользователям передовые технологии, будь то HDR10 или улучшенный HDR10+. Если вы ищете телевизор, способный передать всю глубину и богатство изображения, — обратите внимание на модели Samsung с поддержкой HDR.