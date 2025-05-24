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Портнов перед вбивством був в Україні – УП

За інформацією «Української правди», тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до власного вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів —  поінформовані співрозмовники УП

Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

За даними джерел, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Май 24th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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