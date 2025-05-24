Портнов перед вбивством був в Україні – УП

За інформацією «Української правди», тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до власного вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів — поінформовані співрозмовники УП

Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

За даними джерел, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.