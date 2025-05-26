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Ексканцлеру Німеччини Шредеру більше не надходять виплати з РФ

Про це повідомляє DW із посиланням на Bild.

За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганновера надходили перекази від «Північного потоку — 2» – приблизно 200 тисяч євро кожні пів року. Зазвичай гроші переказували з Люксембургу через Gazprombank. Однак із середини 2024 року Sparkasse перестав приймати ці кошти й почав повертати їх відправнику.

Зазначається, що банк Sparkasse листом повідомив Шредеру: санкції Сполучених Штатів можуть ударити по фінустанові, якщо вона й надалі зараховуватиме гроші на його рахунок. Водночас, за даними видання, ексканцлер не перебуває в жодному санкційному списку.

На цьому тлі автори згадали, що за кілька тижнів до запровадження обмежень у червні 2024 року затятий критик Шредера, обербургомістр Ганновера Беліт Онай з «Партії зелених» посів пост голови ради директорів Sparkasse Hannover.

У 2022 році Онай хотів позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганновера через те, що той зберіг ділові зв’язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У відповідь на такі плани влади міста Шредер сам відмовився від цього титулу.

Зазначається також, що з кінця свого канцлерства у 2005 році Шредер заробив десятки мільйонів євро від своєї діяльності для низки російських державних компаній.

Май 26th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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