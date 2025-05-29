Трамп висловив готовність зустрітися з Зеленським і Путіним

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Дональд Трамп зазначив, що він відкритий до проведення зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, «якщо буде необхідність», і це допоможе закінчити війну.

Окрім цього американський президент пояснив, що не запроваджує санкції проти Росії, оскільки вважає, що це може зашкодити домовленостям між Києвом та Москвою.

«Єдина причина — це те, що в ситуації, коли я вважаю, що ми близькі до угоди, мені не хотілося б усе зіпсувати», — додав він.