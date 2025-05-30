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Дуда відзначив Буданова і Скібіцького нагородами «За заслуги перед Польщею»

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Польщу з іншими державами та народами, президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців — Золотим Офіцерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею».

Також Кавалерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею» відзначив заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького.

«За дорученням очільника польської держави, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда», — йдеться у повідомленні.

Орден «За заслуги перед Польщею» — одна з найвищих нагород Польщі. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою.

Май 30th, 2025 | Category: Мир, Новости, Украина

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