Терасна дошка — правила будівництва, види та особливості використання

Терасна дошка — це сучасний та естетичний матеріал, який широко застосовується в будівництві та ландшафтному дизайні. Вона слугує не лише функціональним покриттям, а й важливим елементом декору, що надає завершеного вигляду простору. Правильне використання терасної дошки потребує дотримання певних будівельних норм, знання про види матеріалу, умови зберігання та техніку монтажу. А придбати профільну терасну дошки краще в сертифікованих представників в Україні. Найкращий — Oleprof. Тут ви можете оформити замовлення лише в один клік.

Сфера використання терасної дошки

Як ви можете використати цей матеріал? Варіанти є різні в залежності від завдання та формату будівлі. Терасна дошка найчастіше використовується для облаштування:

терас приватних будинків

відкритих балконів та веранд

зон біля басейнів та SPA-комплексів

садових доріжок та патіо

альтанок та майданчиків для барбекю

комерційних терас кафе та ресторанів на відкритому повітрі

Завдяки своїм водовідштовхувальним властивостям і стійкості до зовнішніх впливів, терасна дошка витримує перепади температур, вологість та ультрафіолет, тому її використовують як у міському, так і в заміському будівництві.

Основні види терасної дошки

Існує кілька основних типів терасної дошки, кожен з яких має свої особливості:

Дерев’яна терасна дошка

Виготовляється з твердих порід деревини (модрина, дуб, тик). Має натуральний вигляд, але потребує регулярного догляду та обробки антисептиками. Дошка з деревинно-полімерного композиту (ДПК)

Це суміш деревної стружки та полімерів. Така дошка має високу міцність, не потребує фарбування і стійка до гниття, комах і вологи. Термодерево

Оброблена спеціальним способом деревина, що набуває додаткової стійкості до вологи, грибків і температурних змін. Має привабливий зовнішній вигляд і довгий термін служби.

Умови зберігання терасної дошки

Перед початком монтажу терасну дошку необхідно правильно зберігати. Щодо зберігання пам’тайте:

Зберігати на рівній поверхні в горизонтальному положенні, бажано в заводській упаковці.

Захищати від прямих сонячних променів і дощу , особливо дерев’яну дошку, яка може деформуватися або втратити колір.

Температура зберігання має бути в межах +5°C до +30°C.

Для композитної дошки рекомендовано дати їй акліматизуватися до зовнішніх умов протягом 24–48 годин перед монтажем.

Нюанси монтажу терасної дошки

Важливо знати певні правила та «секрети» при монтажі терасної дошки, особливо в міжсезоння. Правильне укладання терасної дошки забезпечує її довговічність і безпечну експлуатацію. Кілька порад:

Монтаж на лаги

Дошка кріпиться на спеціальні несучі балки — лаги. Відстань між лагами визначається згідно з типом дошки (зазвичай 30–40 см). Вентиляційні зазори

При монтажі слід залишати проміжки між дошками (5–7 мм), щоб забезпечити циркуляцію повітря та уникнути деформації. Сховане кріплення

Використовуються спеціальні кліпси або саморізи з торця, що дозволяє зберегти естетичний вигляд поверхні без видимих з’єднань. Нахил поверхні

Тераса має мати невеликий нахил (2–3%) для стікання води і запобігання застою вологи.

Використання терасної дошки в декорі

Терасна дошка не лише виконує функціональну роль, а й є елементом екстер’єру. Вона гармонійно поєднується з каменем, металом, склом, і може використовуватися для:

оформлення стін фасаду (як декор)

створення ступенів, лав, меблів для саду

обшивки декоративних панелей біля басейнів

зонування ділянок, поєднання з газонами та квітниками

Композитна дошка доступна в різних кольорах і фактурах, що дозволяє реалізовувати креативні дизайнерські рішення.

Терасна дошка — це практичне та естетичне рішення для відкритих просторів. Правильний вибір матеріалу, дотримання умов зберігання та монтажу гарантують довговічність покриття та безпечну експлуатацію. Завдяки різноманіттю видів та широкій сфері застосування, терасна дошка стала незамінним елементом сучасного будівництва й ландшафтного дизайну.