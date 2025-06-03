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Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН

Про це передає пресцентр ООН.

Зазначається, що Бербок підтримали 167 країн — переважна більшість членів Генасамблеї.

Як пише DW, Анналена Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду. У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути «чесною посередницею» у роботі Генасамблеї.

Інавгурацію нового голови Генасамблеї заплановано на 9 вересня 2025 року, безпосередньо перед початком спільних дебатів за участю високопоставлених представників країн-членів ООН. Термін повноважень на цій посаді становить один рік.

Июнь 3rd, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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