Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН

Про це передає пресцентр ООН.

Зазначається, що Бербок підтримали 167 країн — переважна більшість членів Генасамблеї.

Як пише DW, Анналена Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду. У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути «чесною посередницею» у роботі Генасамблеї.

Інавгурацію нового голови Генасамблеї заплановано на 9 вересня 2025 року, безпосередньо перед початком спільних дебатів за участю високопоставлених представників країн-членів ООН. Термін повноважень на цій посаді становить один рік.