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Рубіо та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили результати перемовин України та РФ у Стамбулі

Про це пише Anadolu Ajansı.

Джерела МЗС Туреччини розповіли виданню, що Рубіо та Фідан обговорили кроки, вжиті для припинення війни РФ проти України. Водночас дипломати порушили тему результатів других перемовин у Стамбулі 2 червня між Москвою та Києвом.

Июнь 3rd, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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