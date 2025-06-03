Гриндер: назначение, история и виды Как выбрать качественный детский/подрастковый велосипед и не пожалеть? » Рубіо та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили результати перемовин України та РФ у Стамбулі Американський держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 3 червня обговорили по телефону результати перемовин української та російської сторін у Стамбулі 2 червня Про це пише Anadolu Ajansı. Джерела МЗС Туреччини розповіли виданню, що Рубіо та Фідан обговорили кроки, вжиті для припинення війни РФ проти України. Водночас дипломати порушили тему результатів других перемовин у Стамбулі 2 червня між Москвою та Києвом.