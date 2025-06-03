«Він є сутенером, повією, шахраєм, брехуном і наркоманом»: Лех Валенса відреагував на перемогу Навроцького на виборах у Польщі

Про це він написав у Facebook.

«Демократія в Польщі зазнала краху 1 червня 2025 року. Не тому, що немає вільних виборів. Не тому, що половина суспільства має праві та консервативні погляди. Демократія базується на таких цінностях як чесність, правда, порядність, повага. Натомість половина польського суспільства вперше в історії обрала президента, який є сутенером, звідником, повією, шахраєм, лихварем, брехуном і наркоманом з великою підтримкою католицької церкви, яка нібито проповідує євангельські цінності», — йдеться у дописі Валенса.

За його словами, Навроцький «не його президент і ніколи ним не буде».

«Польща — моя батьківщина, але це вже не моя країна. Поки що я йду у внутрішню еміграцію у світ природи, музики й книг. Що буде далі, я не знаю. Заради свого психічного здоров’я я перестаю читати про те, що буде відбуватися в Польщі. Перестаю коментувати поточні події. Я мушу подбати про себе. Прощавай, Польща», — написав він.