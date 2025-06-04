Чому Ліхтенштейн більше не можна віднести до офшорних зон?

Цікавою країною для підприємців може стати Ліхтенштейн. Не зважаючи на невеликі розміри, юрисдикція пропонує досить багато вигідних податкових пропозицій для бізнесу, завдяки яким можна працювати без занадто високого навантаження. Це особливо цікаво компаніям, що тільки починають. До того ж, Ліхтенштейн вже не є офшором, що також відкриває багато дверей. З цього приводу ми проконсультувались з міжнародною юридичною компанією Maira Consult та дізнались, чому Ліхтенштейн більше не можна віднести до офшорних зон та які саме переваги пропонує локація.

Чому Ліхтенштейн не є офшором?

В минулому Ліхтенштейн дійсно мав статус офшору, але зараз він його втратив. Розглянемо причини, чому Ліхтенштейн більше не можна віднести до офшорних зон:

обов’язкова фінансова звітність компаній;

відкритість державного реєстру, в якому можна дізнатись інформацію про директора, акціонерів та розмір статутного капіталу компанії;

відкритість реєстру бенефіціарів;

середній розмір корпоративного податку.

Таким чином, Ліхтенштейн зараз є звичайною локацією для бізнесу без ознак офшору.

Які організаційно-правові види компаній можна відкрити в Ліхтенштейні?

Вибір правової форми компанії в Ліхтенштейні буд залежати від наявного капіталу, напрямку компанії та меті її створення. Далі перерахуємо головні види правових форм, які можуть обрати бізнесмени.

Акціонерне товариство

Для відкриття такої компанії необхідно два або більше засновників. Статутний капітал підприємства повинен починатися від 50 тисяч швейцарських франків. Засновники не відповідальні за можливі борги компанії.

Приватний підприємець

Зареєструвати ПП може навіть одна фізична особа, одна тільки вона буде відповідальною за активи. Назвою компанії стане ім’я фізособи, яка подає заяву до Торговельного реєстру.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Такі компанії можуть мати від одного учасника. Статутний капітал підприємства повинен бути від 30 тисяч швейцарських франків. Відповідальними за борги компанії є всі члени товариства.

Переваги локації для підприємців

Серед переваг Ліхтенштейну можна відмітити наступні:

можливість дистанційного відкриття компанії;

стабільність політичної та економічної систем сприяють розвитку бізнесу;

можливість отримати доступ до ринку Європи;

у підприємців є можливість відкрити рахунок у місцевому банку;

різноманітні правові форми для ведення бізнесу;

акціонером може стати фізична або юридична особа з будь-яким статусом щодо резидентства;

низька стандартна ставка ПДВ – 8,1%;

доступна ставка корпоративного податку – 12,5%;

прозора система ведення бізнесу, яка дозволяє переглядати відомості про власників компанії у відкритих реєстрах;

відсутність юрисдикції в чорних списках офшорів завдяки відповідності міжнародним стандартам існуючої податкової системи.

Таким чином, Ліхтенштейн більше не можна віднести до офшорних зон і реєстрація компаній у цій юрисдикції більше не викликає занепокоєння у бізнес-партнерів. Якщо ви бажаєте дізнатись про всі нюанси відкриття підприємств у цій юрисдикції, варто звернутись до професіоналів. Наприклад, до юридичної компанії Maira Consult.