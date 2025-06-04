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Знак підтримки України: патруль французьких винищувачів Mirage 2000 «намалював» тризуб над Чорним морем

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що маршрут помітили на загальнодоступних платформах відстеження польотів, а також на російських радарах.

«Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників», — підкреслюють Повітряні сили.

Також військові висловили вдячність французьким партнерам за чітку й публічну підтримку.

Июнь 4th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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