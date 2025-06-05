ЄС продовжив пільговий режим на імпорт українських заліза та сталі після припинення «торговельного безвізу»

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначений регламент набере чинності 6 червня: після припинення «торговельного безвізу» Києва та ЄС. Водночас пільговий режим діятиме 3 роки та дозволить українським виробникам експортувати металургійну продукцію до країн Європи без захисних заходів, квот чи інших обмежень.

«Продовження пільгового режиму для української сталі та заліза з боку ЄС є важливим для української економіки. Зокрема, для металургійного сектору, який зазнав значних втрат через бойові дії та знищення виробничих потужностей, це рішення є життєво важливим. Воно допоможе зберегти експорт, робочі місця та валютні надходження в країну», — підкреслила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Водночас відомство підкреслює, що Єврокомісія має право тимчасового відновлення захисних заходів на рік для окремих видів продукції, якщо український імпорт значно зросте та завдасть шкоди виробникам у ЄС.