Перша далекобійна зброя профінансована Німеччиною надійде до ЗСУ вже за кілька тижнів – Пісторіус

Перша далекобійна зброя профінансована Німеччиною надійде на озброєння Збройних сил України вже за кілька тижнів.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус на зустрічі Контактної групи з питань оборони України

Пісторіус нагадав, що під час візиту міністра оборони України Рустема Умєрова до Берліна минулого тижня Німеччина зобов’язалась фінансувати виробництво далекобійної зброї в Україні.

“Перші системи можуть бути розгорнуті в українських збройних силах всього за кілька тижнів. Ми також домовилися продовжити постачання, зброї та боєприпасів, і ми фінансуємо і це також стає все більш важливим на нинішньому етапі війни”, — сказав міністр оборони Німеччини.

Також Пісторіус нагадав про взяті зобов’язання Німеччини продовжити постачання систем ППО, зброї та боєприпасів, а також фінансування ремонту та співпраці стосовно супутникового зв’язку з Україною.