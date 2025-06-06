Трамп після публічного конфлікту з Маском планує продати або віддати свою Tesla

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За словами джерела видання, американський лідер може позбутися придбаного в Маска автомобіля. Він планує його продати або, можливо, віддати.

СNN зауважує, що раніше Трамп дозволяв своїм співробітникам користуватися цією Tesla.

Зокрема, у травні його помічниця та радниця з комунікацій Марго Мартін опублікувала фото в автівці разом із речницею Білого дому Керолайн Левітт з підписом: «Беру Tesla президента Трампа на прогулянку з Керолайн Левітт! Найкращий бос на світі».