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Трамп після публічного конфлікту з Маском планує продати або віддати свою Tesla

Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За словами джерела видання, американський лідер може позбутися придбаного в Маска автомобіля. Він планує його продати або, можливо, віддати.

СNN зауважує, що раніше Трамп дозволяв своїм співробітникам користуватися цією Tesla.

Зокрема, у травні його помічниця та радниця з комунікацій Марго Мартін опублікувала фото в автівці разом із речницею Білого дому Керолайн Левітт з підписом: «Беру Tesla президента Трампа на прогулянку з Керолайн Левітт! Найкращий бос на світі».

Июнь 6th, 2025 | Category: Новости, США

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