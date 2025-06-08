Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, якими Україна могла б збивати «шахеди» і які нам обіцяв Остін

Про це він сказав в інтерв’ю ABC.

Зеленський зауважив, що Україна «має великі проблеми з «шахедами», які кожного дня атакують територію держави. Він наголосив, що країна бореться з цим і знайде всі інструменти, щоб їх знищувати.

«Але ми знайшли дещо і вирішили — здається, це було за попередньої адміністрації, це був міністр Остін, і ми з ним визначилися з одним проєктом, ми розраховували на цей проєкт: 20 тисяч ракет для боротьби з «шахедами». Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет», — розповів президент України, додавши, що сьогодні вранці міністр оборони Рустем Умєров поінформував його, що США передали ці ракети на Близький Схід.