Губернатор Каліфорнії вдруге погрожує Трампу судом за введення військових, щоб придушити протести

Про це повідомляє CNN і АР.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вперше запропонував подати до суду на президента вчора, 9 червня, коли назвав «незаконним, аморальним та неконституційним» розгортання Національної гвардії.

Цього ранку губернатор заявив, що Трамп «підпалив пожежу та незаконно діяв щодо федералізації Національної гвардії», коли підписав меморандум про введення цих військових.

«Наказ, який він підписав, стосується не лише Каліфорнії. Він дозволить йому поїхати до будь-якого штату та робити те саме. Ми подаємо на нього до суду», – написав він у дописі на X.

Міжнародна профспілка працівників сфери послуг заявила, що мітинг буде у Гранд-парку в центрі Лос-Анджелеса на підтримку її президента в Каліфорнії Девіда Уерти, заарештованого під час імміграційних протестів.

Уерту заарештували у п’ятницю, і очікується, що він з’явиться перед судом у понеділок вдень.

Профспілка представляє тисячі двірників, охоронців та інших працівників у Каліфорнії. Група також планує мітинги щонайменше в десятці інших міст, від Денвера до Нью-Йорка.