«Цього слід уникати»: глава МАГАТЕ Гроссі заявив, що росіяни показали йому плани щодо перезапуску ЗАЕС

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на пресконференції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це були дуже, дуже всебічні обговорення. Питання перезапуску станції було не єдиним, але одним з найважливіших питань. Вони (росіяни – ЕР) не дали жодної обіцянки, але я думаю, що між ними та нами є домовленість, або, принаймні, так складаються обставини, що за нинішніх умов ви не можете запускати жодну АЕС і Запорізьку також, враховуючи накопичення низки факторів», – заявив Гроссі.

Серед причин він назвав військову ситуацію в регіоні, технічні обмеження, нестабільне зовнішнє живлення, питання охолодження реакторів.

За його словами, це потрібно для впевненості, що не буде відключення електроенергії, і станція зможе працювати

Водночас Гроссі зазначив, що росіяни показали йому деякі плани щодо перезапуску ЗАЕС.

«Існує спільна думка, що за нинішніх обставин перезапуск недоцільний і, можливо, його слід уникати. Це важлива річ. Окрім цього, ми знаємо, що вони мають намір перезапустити АЕС в певний момент, нам показали деякі плани тощо. Але це питання, взаємопозв’язане з ширшими переговорами, які тривають», – додав Гроссі.