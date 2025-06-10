 
  »

Литва хоче збирати німецькі танки Leopard у себе

Про це повідомила міністр національної оборони Довіле Шакалєнє в інтерв’ю агентству BNS.

За її словами, представники компаній-виробників приїдуть до Литви найближчими тижнями для узгодження деталей виробничого процесу.

«Це дуже позитивний момент, оскільки це означає, що значна частина вартості танків буде створена в Литві», – зазначила міністр.

Загалом Литва планує закупити 44 танки Leopard. Хоча точний перелік підприємств, які можуть брати участь у складанні техніки, не розкривається, Шакалєне натякнула на можливу участь спільних німецько-литовських компаній.

«Є певні початкові варіанти, зокрема спільні підприємства, які могли б виконати значну частину роботи. Але остаточні рішення ухвалюватимуться після прибуття виробників», – додала вона.

Відповідно до початкової угоди перша танкова рота має прибути до Литви у 2029 році, а повноцінний батальйон буде сформовано до 2034 року. Однак країна прагне пришвидшити цей графік. За словами міністерки, авансовий платіж за танки буде здійснено найближчими місяцями, що дасть змогу розпочати поставки вже у 2028 році.

Июнь 10th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  