Литва хоче збирати німецькі танки Leopard у себе

Про це повідомила міністр національної оборони Довіле Шакалєнє в інтерв’ю агентству BNS.

За її словами, представники компаній-виробників приїдуть до Литви найближчими тижнями для узгодження деталей виробничого процесу.

«Це дуже позитивний момент, оскільки це означає, що значна частина вартості танків буде створена в Литві», – зазначила міністр.

Загалом Литва планує закупити 44 танки Leopard. Хоча точний перелік підприємств, які можуть брати участь у складанні техніки, не розкривається, Шакалєне натякнула на можливу участь спільних німецько-литовських компаній.

«Є певні початкові варіанти, зокрема спільні підприємства, які могли б виконати значну частину роботи. Але остаточні рішення ухвалюватимуться після прибуття виробників», – додала вона.

Відповідно до початкової угоди перша танкова рота має прибути до Литви у 2029 році, а повноцінний батальйон буде сформовано до 2034 року. Однак країна прагне пришвидшити цей графік. За словами міністерки, авансовий платіж за танки буде здійснено найближчими місяцями, що дасть змогу розпочати поставки вже у 2028 році.