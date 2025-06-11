У Харкові кількість загиблих через обстріл РФ 7 червня зросла до 3

10 червня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на території підприємства, що постраждало від обстрілу 7 червня, рятувальники виявили тіло загиблого. Наразі тривають роботи з його вилучення.

За даними мера, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро людей.

Наступного дня, 11 червня, Терехов написав, що рятувальники знайшли ще одне тіло, наразі тривають роботи з його деблокування.

«Під завалами можуть знаходитися ще тіла людей, що загинули від терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня. Тож пошукова операція триває», — йдеться у дописі.

Станом на 18:09 мер Харкова повідомив, що рятувальники знайшли ще одне, третє тіло загиблого. Наразі триває робота з його деблокування. Пошукова операція триває далі.

Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц розповіла в етері Еспресо, що фактично понад 100 будівель пошкоджені.

«В цей раз знову били по тролейбусному депо, вони били декілька днів тому по ньому Росія била, пішов такий точковий терор підприємств які забезпечують харківчан продуктами, перевезеннями і так далі. Тобто фактично тролейбуси розосереджені по місту, але вони б’ють по депо, де їх ремонтують. Кожен цвинтар, кожен дитячий садочок. І звісно ми говорили що троє загиблих. А чоловік 65 років що загинув, у нього така доля, він в 2014 році переїхав з Донецька в Харків, і от бачите, як його наздогнали російські ракети. Цієї ночі було 17 прильотів, було протягом 10 хвилин, знову Харків не спав, фактично 9 дітей постраждало. Це терор продовжується, він тривалий. В останній місяць… знищувати оці підприємства», — сказала вона.