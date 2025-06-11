У Трампа таємно відправлять до Гуантанамо тисячі мігрантів, включно з українцями

Видання The Washington Post написало, що вже цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа, не повідомляючи уряди країн, може розпочати переміщення потенційно тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу в Гуантанамо — The Washington Post з посиланням на знайомих з цим питанням американських чиновників

«Іноземні громадяни, яких розглядають (для відправки) походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті».

Чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що адміністрація Трампа навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо, зокрема близьких союзників США, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція.

Підготовка включає медичне обстеження 9 000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо.

«Далеко незрозуміло, чи можуть ці установи розмістити 9 000 нових ув’язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів порівняно з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року», — говориться у публікації.