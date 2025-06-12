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Патрульна поліція спростувала інформацію про нові штрафи для водіїв

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram-каналі.

У соцмережах поширюються повідомлення про введення нових штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху з 1 липня. Як зазначили у патрульній поліції, наразі таких змін не прийнято.

«Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію. Про будь-які зміни, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку обовʼязково повідомимо на офіційних сторінках», — йдеться у повідомленні.

Июнь 12th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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