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РФ не полишає спроб перетягувати техніку через річку Оскіл

Про це повідомляє DeepState.

«Основний ресурс ворога — піхота і дрони. Не полишають вони також спроби перетягувати через Оскіл техніку, але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися взнаки і вони усе-таки зможуть її затягувати на інший берег», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього зазначається, що росіяни продовжують тиснути в районі Кіндрашівки. А після окупації населеного пункту Дворічна армія РФ може облаштувати опорний пункт для накопичення піхоти та інших ресурсів з метою подальшого просування.

Повідомляється, що противник також зміг підібратися впритул до села Довгеньке, проте подальших успіхів у просуванні російські війська не мають. Так само безрезультатними залишаються їхні численні спроби захопити Фиголівку.

Июнь 12th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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