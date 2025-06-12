РФ не полишає спроб перетягувати техніку через річку Оскіл

Про це повідомляє DeepState.

«Основний ресурс ворога — піхота і дрони. Не полишають вони також спроби перетягувати через Оскіл техніку, але поки не дуже успішно. Хоча з часом збільшення дистанції може датися взнаки і вони усе-таки зможуть її затягувати на інший берег», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього зазначається, що росіяни продовжують тиснути в районі Кіндрашівки. А після окупації населеного пункту Дворічна армія РФ може облаштувати опорний пункт для накопичення піхоти та інших ресурсів з метою подальшого просування.

Повідомляється, що противник також зміг підібратися впритул до села Довгеньке, проте подальших успіхів у просуванні російські війська не мають. Так само безрезультатними залишаються їхні численні спроби захопити Фиголівку.