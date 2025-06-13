Удари по Ірану: Британія, ФРН та Франція закликали до «дипломатичного врегулювання»

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції під час спільної телефонної розмови у пʼятницю обговорили останні ізраїльські удари по Ірану та закликали до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це повідомили пресслужби лідерів трьох країн, пише «Європейська правда».

Розмова Кіра Стармера, Фрідріха Мерца та Емманюеля Макрона, як зазначається, стосувалась «подій, що відбулися на Близькому Сході протягом ночі».

«Лідери обговорили тривалу серйозну стурбованість щодо ядерної програми Ірану та закликали всі сторони утриматися від подальшої ескалації, яка може ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні», – ідеться в повідомленні.