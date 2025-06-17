Рівень довіри до Зеленського знизився на 9% у травні 2025 року

Про це йдеться в опитуванні КМІС.

Так, за результатами, 65% українців довіряють Зеленському, не довіряють – 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%.

«Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%)», — йдеться в аналізі.

Соціологи зазначають, що наразі не мають додаткової інформації про конкретні причини зниження довіри, оскільки для цього необхідно провести додаткові дослідження.

Натомість серед причин, які могли вплинути на рейтинг Зеленського, — послаблення ефекту згуртування навколо прапора, короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини, відсутність прогресу у завершенні війни.