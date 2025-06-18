Масована атака РФ 17 червня: у Києві загинули 28 людей

Звечора понеділка, 16 червня, російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Наслідки обстрілів фіксують у Києві та на Київщині, в Одесі, Запоріжжі й на Чернігівщині

Інформацію про обстріли й наслідки повідомляють місцеві органи влади, рятувальники та правоохоронні органи

Росіяни використали для обстрілу України більше ніж 440 дронів і 32 ракети

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цієї ночі росіяни спрямували для обстрілу України більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Окупанти масовано били по Києву, Одесі, Запоріжжю, Чернігівщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Київщині.

Зеленський заявив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу станом на 09:30 відомо про 75 поранених та 15 загиблих людей.

«Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога», — додав президент.

Він назвав такі атаки росіян тероризмом чистої води.

«І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди», — зазначив Зеленський.