Общий анализ крови + СОЭ

Общий анализ крови (ОАК) – это лабораторный тест, используемый для диагностики общего состояния здоровья пациента и выявления вирусных инфекций, воспалительных процессов и других патологических состояний в организме. ОАК в комплексе с СОЭ позволяют более подробно оценить патологические состояния и степень их течения.

Мед-Эко – современная лаборатория Харькова и Краснограда, где выполняются все виды исследований, включая клинический анализ крови + СОЭ. Быстрые и точные результаты тестов можно получить на емейл и в пункте забора биологического материала.

Когда следует сдавать общий анализ крови и СОЭ: оценка показателей исследования

Клинический анализ крови является важным методом проверки состояния здоровья. Данный тест проводится в рамках ежегодных анализов, предусмотренных программой НСЗУ Украины, обязательных исследований при беременности. При подозрении на наличие вирусной инфекции, воспаления, в качестве мониторинга лечения врач назначает ОАК+СОЭ. Оценка результатов исследования должна производиться с учетом возраста пациента, симптоматики, наличия подтвержденных хронических заболеваний.

Основные показатели общего анализа крови:

Гемоглобин. Содержится в эритроцитах крови и отвечает за транспортировку кислорода от легких к тканям. Оценка уровня гемоглобина важна для диагностики анемии.

Эритроциты. Небольшие красные кровяные тельца переносят кислород ко всем органам и тканям организма. Определение формы, размера и других параметров эритроцитов используется для выявления анемии и ее степени.

Лейкоциты. Клетки защищают организм от вирусов, инфекций и других чужеродных компонентов. Повышение лейкоцитов в крови является признаком воспаления или развития инфекции.

Тромбоциты. Необходимы для нормального свертывания крови, заживления ран, порезов. Избыток тромбоцитов может свидетельствовать о рисках тромбов.

Гематокрит. Уровень гематокрита может указывать на нарушение микроциркуляции, обезвоживание, анемию.

СОЭ. Скорость оседания эритроцитов помогает выявить различные патологии и воспалительные процессы. У здорового человека эритроциты перемещаются с определенным зарядом, находясь на определенной дистанции друг от друга. При контакте с инфекцией или возникновении воспаления эритроциты «склеиваются», формируя сгустки, что влияет на скорость оседания. Однако отклонения от нормы СОЭ не всегда указывают на патологию: у беременных женщин, пожилых людей и на фоне приема некоторых препаратов может повышаться СОЭ.

Для сдачи общего анализа крови + СОЭ обращайтесь в один из пунктов забора биологического материала – лабораторию Мед-Эко. Срок выполнения исследований 1 раб. день.