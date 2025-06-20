Ердоган вважає, що конфлікт Ізраїлю та Ірану «прямує до точки неповернення»

Про це він сказав на відкритті молодіжного форуму ісламської співпраці, передає Укрінформ.

«Конфлікт Ізраїлю з Іраном швидко прямує до точки неповернення… Перш ніж станеться жахлива катастрофа, яка може на роки вплинути не лише на наш регіон, а й на Європу та Азію, необхідно забрати руки від спускових гачків і кнопок, щоб уникнути ще більшого руйнування, кровопролиття та загибелі мирних жителів», — заявив Ердоган.

Він також закликав держави, які мають вплив на Тель-Авів, використати його для встановлення припинення вогню та спокою в регіоні. Водночас турецький лідер висловив готовність підтримувати подібні ініціативи й робити свій внесок.

«Ми наполягаємо: цивільне населення, житлові райони, школи, лікарні та місця релігійного поклоніння не повинні бути мішенню за жодних обставин. Така наша позиція була і залишається як у війні між Росією та Україною, так і в конфлікті в Сирії, що триває вже 13,5 року, у напруженості між Пакистаном і Індією, а також під час атак, спрямованих проти нашого сусіда Ірану», — підкреслив Ердоган.