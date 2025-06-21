Парламент Британії схвалив законопроєкт про легалізацію евтаназії

Про це повідомляє Reuters.

Британський парламент підтримав законопроєкт про легалізацію евтаназії за згодою. Підтримали ініціативу 314 парламентарів, 291 виступили «проти».

Відповідно до нового законопроєкту «Дорослі з невиліковними хворобами (Кінець життя)», психічно компетентні дорослі в Англії та Уельсі, яким діагностовано невиліковну хворобу і залишилося жити менше шести місяців життя, матимуть право вибирати медичну допомогу для завершення життя.

Далі законопроєкт буде передано до Палати лордів, верхньої палати парламенту Великої Британії, де його чекає кілька місяців детального розгляду. Видання пише, що хоча поправки не виключені, очікується, що невиборні лорди не перешкоджатимуть ухваленню законопроєкту, який уже схвалили обрані члени Палати громад.

Прихильники законопроєкту стверджують, що він надасть гідність та співчуття людям, які страждають, однак опоненти турбуються, що це може призвести до примусового закінчення життя вразливих осіб.