З початку року українські БПЛА завдали росіянам збитків на понад $10 млрд, — Сирський

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами 22 червня.

За його словами, операції українських сил були спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу Росії.

Так, в результаті атак 1,3 млрд доларів склали прямі збитки РФ: знищення об’єктів нафтопереробки, енергетики, логістики та транспорту. Ще щонайменше 9,5 млрд доларів становлять непрямі втрати через зупинку підприємств, порушення перевезень і блокування логістики.

За словами головкома, ефективність операцій «DeepStrike» оцінюються як співвідношення 1 до 15. Тобто на кожен витрачений долар припадає близько 15 доларів збитків для Росії.

«Звичайно, ми будемо продовжувати (ураження по території Росії за напрямком DeepStrike — ред.). Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об’єкти», — заявив Сирський.