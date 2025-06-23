Найбільша неядерна бомба, яку застосовували вперше в історії: що таке GBU-57

GBU (Guided Bomb Unit) – це серія американських високоточних авіаційних бомб, що використовують різні системи наведення або їх комбінації.

Власне GBU-57 називають ще МОР (від англ. Massive Ordnance Penetrator – масивний пробивний снаряд). MOP – це керована протибункерна авіаційна бомба, створена спеціально для знищення цілей, розташованих глибоко під землею. Виготовляє GBU-57 авіабудівний концерн Boeing.

Роботу над бомбою для проникнення під землю, вагою в 30 тис. фунтів (13 600 кг) розпочали ще у 2002 році. Через технічні труднощі її припинили, однак операція в Іраку показали недоліки протибункерної американської зброї – невисокий рівень проникнення і недостатній рівень руйнувань. Це відродило інтерес до розробки великих протибункерних бомб.

У квітні 2011 року Повітряні сили США замовили вісім GBU-57 та допоміжне обладнання на суму $ 28 млн. У вересні того ж року військові отримали 20 бомб, призначених для доставлення бомбардувальниками B-2. У 2012 році Конгрес схвалив виділення 81,6 мільйона доларів на подальший розвиток та вдосконалення зброї.

У січні 2015 року Пентагон провів навчальне бомбардування з застосуванням GBU-57. Фактично США симулювали атаку на фабрику зі збагачення урану, яка розташована поруч з містом Кум. Дана фабрика знаходиться на глибині близько 80 м під горою, і, швидше за все, укріплена бетоном, писало американське видання The National Interest.

До 2018 року боєприпас модернізували, удосконаливши характеристики для атаки важковражальних і глибоко розташованих цілей. Тоді на території штату Міссурі провели випробування вдосконаленої версії GBU-57. На відео The Aviationist можна побачити, як бомбардувальник B-2 Spirit скидає снаряд, той розкриває стабілізатори під час польоту, а через кілька секунд після падіння бомби піднімається вогненний стовп.

Що відомо про бомбу GBU-57

Бомба МОР має вагу 13,6 тонни. Маса вибухової речовини складає близько 1/5 від загальної маси бомби, решта 80% – металевий корпус. В бомбі використали суміш вибухових речовин.

фото: militaeraktuell.at

Від інших боєприпасів її відрізняють не лише розміри й вага, але й здатність проникати глибоко в землю, пробиваючи бетон і сталь, перш ніж вибухнути, завдаючи максимальної шкоди захищеним підземним цілям. GBU-57 може «заритися» на 60 метрів в землю і на 16 метрів у бетон перед тим, як здетонувати. Такої глибини проникнення вдалося досягнути завдяки поєднанню кінетичної енергії від падіння з великої висоти та вдосконаленої конструкції, що зберігає цілісність при ударі. Якщо кидати кілька бомб послідовно, то з кожним вибухом вони проникатимуть все глибше.