У НАТО домовилися збільшити витрати на оборону до 5% національних ВВП

Про це повідомляють Reuters та Інтерфакс-Україна.

За словами дипломатів, заява про збільшення оборонних витрат отримала «зелене світло» від усіх держав-членів Альянсу, але набуде офіційного статусу після схвалення усіх лідерів, зокрема, президента США Дональда Трампа.

Однак Іспанія домовилися з НАТО про своє виключення з вимоги витрат у 5% ВВП.

«Витрати 5% були б непропорційними та непотрібними. Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої оборонні інвестиції, але ми не збираємося цього робити», — заявив іспанський премʼєр Педро Санчес.

Він додав, що Мадрид може виконати свої зобовʼязання перед Альянсом у контексті персоналу чи обладнання, витрачаючи 2,1% ВВП.

Водночас Інтерфакс-Україна наголошує з посиланням на власні джерела, що в розділі підсумкової декларації саміту НАТО в Гаазі, що відбудеться 24-25 червня, є згадка про Україну.

«Такий розвиток подій є позитивним для України, адже саме в цьому абзаці союзники згадують Україну, підтверджуючи зобов’язання надавати підтримку, причому ця підтримка буде зарахована в ці 5% ВВП оборонних витрат», — зазначено в матеріалі.