Зеленський заявив, що обговорив із Трампом у Гаазі припинення вогню

Про це повідомила кореспондентка телеканалу Еспресо Тетяна Висоцька, а пізніше підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

За інформацією «Суспільного«, зустріч тривала близько 50 хвилин.

Пізніше президент Володимир Зеленський оприлюднив перші деталі розмови.

«Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання… Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей», — написав він.

«Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», — додав президент.

Водночас Трамп стверджує, буцімто він і Зеленський питання припинення вогню в Україні не порушували.

На пресконференції на полях саміту НАТО президента США запитали, чи обговорював він з українським колегою Володимиром Зеленським питання про припинення вогню.

«Ні, ні, я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже приємним, насправді. Іноді у нас були невеликі суперечки. Він був дуже приємним. Я думаю, він хотів би, щоб це (війна, – ред.) закінчилося, справді. Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути приємнішим, насправді», — цитує Трампа Інтерфакс-Україна.