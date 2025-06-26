У Китаї відповіли на звинувачення у постачанні зброї РФ

Про це він сказав на брифінгу 26 червня, передає Global Times.

Дипломат заявив, що окремі представники НАТО навмисно нагнітають міжнародну й регіональну напруженість і дискредитують звичайний військовий розвиток Китаю. За його словами, справжня мета цих дій — виправдати зростання військових витрат, розширення впливу НАТО та спроби просунутися в Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Цю заяву Го Цзякунь зробив у відповідь на слова генсека НАТО Марка Рютте, який закликав збільшити оборонні витрати з огляду на війну в Україні та масштабне військове нарощування Китаю. Речник МЗС Китаю наголосив, що члени НАТО вже витрачають 55% світових оборонних бюджетів, але продовжують закликати підвищити витрати до 5% ВВП і створити «більш смертоносний альянс». Він поставив під сумнів справжні наміри НАТО, яке, попри статус регіональної організації, нібито прагне розширити свій вплив за межі Європи.

Китай, за словами речника, не надає зброю жодній зі сторін у війні в Україні, виступає за мирні переговори та політичне врегулювання і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Дипломат стверджує, буцімто Китай є будівельником миру, захисником міжнародного порядку та активним учасником глобального розвитку.

«Ми закликаємо НАТО серйозно замислитися, прислухатися до справедливих голосів міжнародної спільноти, відмовитися від застарілого менталітету холодної війни, блокової конфронтації та мислення з нульовою сумою, виправити своє помилкове сприйняття Китаю та припинити маніпулювати питаннями, пов’язаними з Китаєм», — резюмував Го.